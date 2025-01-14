Barrionuevo y su constante evolución: "Es algo que toda la vida soñé"
La marplatense Juana Barrionuevo habló con El Marplatense luego de consagrarse campeona del Torneo Apertura de la Liga Nacional Femenina con El Talar.
La marplatense Juana Barrionuevo habló con El Marplatense luego de consagrarse campeona del Torneo Apertura de la Liga Nacional Femenina con El Talar.
Fue derrota ante el selectivo africano 68 a 58, con 14 puntos de Julia Bosque. Su caminó en Brno continuará este sábado frente a Brasil, con horario a confirmar.
El equipo de Juana Barrionuevo perdió ante Australia por 95 a 46, por los octavos de final. El viernes comenzará la reclasificación del 9° al 15° puesto.
Fue derrota ante Japón por 83 a 44, con 14 puntos de Julia Bosque. El miércoles jugará por los octavos de final ante Francia o Australia, con horario a confirmar.
En su segunda presentación, la U19 cayó frente al selectivo anfitrión por 77 a 49. Juana Barrionuevo y Malena Maggi fueron las goleadoras con 12 puntos cada una. El martes será el cierre de la fase de grupos.
Con la marplatense Juana Barrionuevo como titular, fue derrota por 68 a 47 ante España, actual subcampeona en la categoría. La figura nacional fue Nerea Lagowski con 15 puntos y 12 rebotes.
Recta final para la U19 Femenina, que ajusta su juego en Europa con una agenda exigente. El análisis de Juana Barrionuevo antes del debut mundialista en República Checa.
La jugadora marplatense integra la lista de 12 jugadoras que viajarán a Brno. Además, Daiana Di Benedetto será asistente técnica de Mauricio Santángelo.
La jugadora marplatense forma parte de la lista de 16 jugadoras que comenzará a prepararse para la cita máxima de este año.
La marplatense fue una de las jugadoras que cerró el Torneo Apertura 2024 femenino con triunfo ante Ferro después de un doble suplementario.
La Selección Argentina U17 cayó ante México por 75-57 en el último partido del Mundial y terminó 16°. La marplatense Juana Barrionuevo sumó 5 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias.
El equipo nacional U17 perdió 78-67 ante las africanas en el duelo de reclasificación. La marplatense Juana Barrionuevo sumó 12 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes. El domingo juegan por el 15° puesto.