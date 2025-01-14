Argentina perdió con República Checa en la segunda presentación del Mundial U19 con Barrionuevo como figura

En su segunda presentación, la U19 cayó frente al selectivo anfitrión por 77 a 49. Juana Barrionuevo y Malena Maggi fueron las goleadoras con 12 puntos cada una. El martes será el cierre de la fase de grupos.