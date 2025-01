El Talar fue noticia hace unas semanas atrás por haber logrado su primer título de Liga Nacional con la marplatense Juana Barrionuevo en sus filas. Ahora, volvieron estar en boca de todos pero por una situación muy distinta. En la previa del partido que iban a jugar contra Náutico de Avellaneda vieron una mano sosteniendo un celular por encima de la pared filmándolas mientras algunas estaban en la ducha y otras cambiándose.

Después de una situación tan desagradable, decidieron tomar medidas. Primero no jugaron el partido y luego, que se diera a conocer lo que les pasó. La jugadora marplatense del plantel de la localidad de Tigre le relató a Marca Deportiva como fueron los hechos: “Nosotras llegamos a Náutico a eso de las 13:15 y nos fuimos directo a entrenar en la cancha del club. Luego nos fuimos a almorzar en las instalaciones que tienen y nos dirigíamos hacia los dormis, donde íbamos a descansar durante la tarde para ir al partido de la noche. Primero fuimos a los vestuarios porque nos teníamos que duchar. Mientras nos bañábamos y algunas se vestían, una de las chicas pudo observar cómo había un brazo sosteniendo un celular que apuntaba hacia nosotras. Automáticamente con la reacción que pudimos tener, intentamos ver, fuimos para el pasillo y ver si veíamos a alguien, pero no vimos a nadie”.

Alertadas por la situación empezaron a buscar respuestas: “Automáticamente le comunicamos esto al cuerpo técnico y a nuestros dirigentes, los cuales rápidamente hablaron con los dirigentes de náutico. La verdad que estuvieron a disposición desde ese momento brindándonos ver las cámaras de los pasillos, ya que adentro del vestuario no hay. Ahí se puede observar a un individuo masculino con actitudes sospechosas entrando y saliendo al vestuario. Después de eso se hizo la denuncia, el club la hizo”, expresó Barrionuevo sobre una denuncia penal que ahora está tomando su curso en la justicia.

En principio, han podido identificar que se trata de un menor, pero el hecho en sí fue una gota que colmó el vaso. Así lo explicó la jugadora marplatense ex Unión y Peñarol: “Para nosotras es algo muy angustiante, es incómodo, nos hace sentir muy vulnerables porque es nuestra privacidad, es el respeto. Personalmente creo que el deporte femenino minimiza muchas cosas que nos suceden a diario, por ahí no tan graves como estas. Nosotras decidimos que esto no sea normalizado, que no salgamos a jugar como si no hubiese pasado nada, porque sí sucedió. Eso fue lo que decidimos, no salir a jugar, que esto sea viral. Hay que dejar de normalizar las cosas y nos pareció que todas juntas somos mas fuertes y era algo que por ahí había que sacar a la luz porque hay cosas que ya no se pueden tolerar ni en el deporte femenino ni en la vida”.

Puede interesarte

En lo personal, Juana reflexionó sobre que representa este tipo de situaciones en un entorno deportivo: “Es muy triste para mí y me da mucha tristeza pensar que ya ni siquiera en el lugar donde uno hace deporte, que es seguro, es sano, estemos cuidadas. La verdad que me entristece un montón, me preocupa y sí, me aterroriza un poco no estar resguardada en lo que vendría a ser lo más sano de la vida, que es hacer deporte. Lamento mucho que sigan pasando estas situaciones porque la verdad que es difícil también comunicarlo, expresar lo que sentimos, es algo que se vive en la piel, que lo vivimos las mujeres y por ahí es difícil expresar el sentimiento pero es una sensación muy rara, muy fea”.

Para Barrionuevo tendría que haber cierta reacción general ante situaciones de este tipo para que todos los planteles se sientan más resguardados de situaciones así: “Espero que se tomen precauciones, que la Liga femenina empiece a tener más cuidados, más seguridad, que nos cuiden un poco más porque para nosotras este fue el límite de todas las cosas que por ahí suceden en el básquet femenino y en el deporte femenino. A mí me duele mucho lo que le sucede al resto y este tema me duele un montón porque nosotras luchamos por nuestros derechos, por nuestra igualdad, por nuestro respeto y es algo que seguiremos haciendo hasta que alguien nos cuide como debe ser”.

La repercusión es un hecho, pero también hay que encontrarse con un lado de la sociedad que es el más preocupante cuando suceden cosas así: “Yo entré a las publicaciones que han subido y leer tantos comentarios desubicados, irrespetuosos, son realmente un asco, tantos comentarios así de hombres, me entristece más, porque qué podemos esperar por ahí de un chico que en nuestro caso fue menor, si personas adultas tienen esa cabeza. Esos valores vienen de casa, gracias a Dios mi familia, mis papás, a mí me han enseñado muy bien lo que es la vida, de qué se trata la vida, el respeto por los demás y agradezco tener un hermano varón y que le hayan enseñado los mismos valores. Espero que por ahí algún día la gente cambie, la gente mala cambie y deje de ser tan mala”.