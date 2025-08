Juana Barrionuevo acaba de cerrar uno de los capítulos más importantes de su joven carrera: vestir la camiseta de la Selección Argentina U19 en un Mundial de Básquet. La cita fue en República Checa, donde el equipo nacional finalizó en el puesto 15°, pero para la marplatense no fue simplemente una experiencia más. Significó, también, un punto de inflexión en su vida.

“El Mundial siempre es una competencia difícil. Arrancamos bien contra España, que terminó tercera, pero después nos dimos cuenta de que no todos los partidos iban a ser así”, contó Juana en diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9). A pesar de no haber conseguido victorias, valoró la experiencia internacional: “Más allá de lo deportivo la pasamos bárbaro. Tuvimos una concentración larga, primero en Buenos Aires y después en Madrid. Estoy contenta”.

Desde lo competitivo, Barrionuevo hizo un diagnóstico claro: “Argentina tiene talento, pero la competencia que enfrentan las jugadoras de otros países durante todo el año es de otro nivel. Muchas juegan en universidades con ritmo de Mundial, y eso acá no pasa. Acá, pocas podemos dedicarnos solo al básquet”. Ese contraste se volvió una constante durante el torneo y terminó influyendo directamente en el resultado: “En todos los partidos tuvimos primeros tiempos parejos, incluso íbamos ganando. Pero nos falta trabajo físico, competencia más exigente y entrenamientos más duros”.

La juvenil, que ya fue campeona de la Liga Nacional con El Talar, también opinó sobre el presente del básquet femenino argentino: “Siento que se hace todo lo posible para que crezca, pero a la vez, no se está haciendo lo suficiente. En formativas y torneos locales el nivel está bajando, y eso se nota. La Liga tiene buenas jugadoras, pero sólo éramos siete u ocho equipos”.

Sin embargo, hoy lo deportivo no es su única preocupación. Luego del Mundial, Juana se enfrenta a una decisión clave: si seguir jugando al básquet o empezar un camino distinto. “La verdad que todavía no tengo definido qué voy a hacer. Hasta ahora no tenía ganas de volver a jugar Liga”, confesó con sinceridad. Y agregó: “Tengo ganas de estudiar, estar un tiempo en mi casa, y eso lo decidiré cuando vuelva de vacaciones”.

Barrionuevo quiere iniciar la carrera de Diseño de Interiores el año próximo y apuesta a hacerlo de manera presencial: “Los últimos tres años del colegio los hice virtual y se pierden muchos vínculos. La vida del deportista profesional termina siendo muy solitaria. Por eso quiero estudiar presencial”.

Entre la incertidumbre y la proyección, Juana atraviesa un momento bisagra en su vida. Mientras tanto, se guarda una experiencia única con la celeste y blanca que, gane o pierda, siempre deja huella.