La definición del Torneo Apertura de la Liga Nacional Femenina, consagró a una marplatense por primera vez como campeona del certamen más importante del país. Juana Barrionuevo se coronó con El Talar luego de una durísima final que se definió en doble tiempo suplementario ante Ferro como visitante.

No es más que un paso más en su ascendente carrera deportiva dentro de las competencias nacionales pero también representando al país en las Selecciones Formativas. Luego de semejante logro, Barrionuevo habló con Marca Deportiva sobre lo que significa este resultado: “El triunfo y este campeonato es muy importante. Es algo que toda la vida soñé, ganar en la mayor categoría del país, creo que es el sueño de cualquiera”.

No dudó tampoco en remarcar el trabajo realizado, porque sentían que eran las que se merecían ese desenlace:" Es algo que nos merecíamos y que me merezco en lo personal, así que lo valoro muchísimo. Es algo muy importante para mi carrera y también en cuanto a motivación, porque en otro momento no me hubiese imaginado estar jugando una liga femenina y mucho menos ser campeona".

Era toda una apuesta ir a El Talar a competir dentro de la Liga Femenina y apostaron por armar un buen grupo para obtener luego los resultados deportivos: “Estoy más que feliz y súper agradecida con el club, con los dirigentes, con las chicas, con el cuerpo técnico, con la gente que nos alienta, con todos los que forman parte, porque darme la oportunidad para mí es muy importante”.

Llegar a un campeonato, primero tiene que ser una visión, un objetivo claro y tiene un valor distinto cuando se hizo bien la preparación: “Sabíamos que esto podía pasar, que nos merecíamos estar donde estamos porque trabajamos mucho durante este tiempo para lograrlo y también porque desde el primer minuto somos un equipo muy unido, nos llevamos muy bien todas, todos, con el cuerpo técnico, con todos los que te nombré antes. Eso también es un plus y algo que después se refleja en la cancha, porque pase lo que pase, todas peleamos para el mismo lado; eso es algo que se vio en la final”, dijo la jugadora marplatense.

En otro aspecto, respecto de su evolución como jugadora, Juana señaló que “Ha sido productiva y progresiva en mi corta carrera deportiva. A lo largo del tiempo, sumando experiencias y compartiendo con jugadoras más grandes, uno aprende mucho. Te hace madurar dentro y fuera de la cancha, estar sólo porque te independizas en todo sentido. En lo que es básquet me veo obligada a madurar por la exigencia. Día a día se aprende y se sigue mejorando”.