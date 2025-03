El Talar recibió en las últimas horas una sanción económica, una multa de 1 millón de pesos por no haberse presentado a jugar el partido ante Náutico Avellaneda luego de que las grabaran en el vestuario mientras se bañaban y cambiaban. Lejos de ofrecerles el respaldo dirigencial ante este caso, las sancionaron.

En respuesta a ello, anoche el equipo jugó como local paradójicamente ante Náutico, pero antes del cotejo una de las jugadoras más experimentadas del plantel Luciana Delabarba, compañera de la marplatense Juana Barrionuevo, hizo un fuerte descargo aprovechando la entrevista que le realizaron en BasquetPass.

"Lamentablemente la resolución es que nos multan por ser grabadas y no querer presentarnos a jugar un partido, algo que debería ser totalmente lógico y en lo cual nos deberían apoyar. Lamentablemente no está pasando", comenzó diciendo.

Luego agregó: “me da mucha pena, pero sí quiero desde mi parte como jugadora, porque quiero al básquet y lo hago desde que soy muy chica, dejar tranquilas a todas las pibas que tenemos que pasar por estas situaciones y que lamentablemente la justicia y los que no tienen que protegernos, no nos protegen. Quiero llevarles tranquilidad desde nuestro lugar, o yo por lo menos como jugadora dentro de una cancha y siempre que tenga un micrófono y siempre que tenga un medio para comunicar, voy a tratar de defender nuestros derechos, que estas cosas no vuelvan a ocurrir".

Por supuesto que no están arrepentidas de no haber jugado ese partido porque las condiciones no estaban dadas y por eso aclaró que “si me preguntan, volvería a tomar la decisión que tomamos como equipo de no presentarnos ni que esto no vuelva a pasar. Desde nuestro lugar seguiremos luchando para ganar nuestro espacio, que seamos escuchadas. Que sean justos con nosotras, porque nosotras la verdad que hacemos demasiado por esto porque lo amamos”.

A pesar de que lo advirtió en la nota, finalmente no le dieron de baja el testimonio y la dejaron expresar el sentimiento del plantel: “sé cómo se maneja esto, espero que no se baje porque en lo personal más daño no me pueden hacer, pero espero que esto no lo manden a bajar. Sé que esta resolución quizás es bastante personal con nuestro club, porque yo no he visto nadie yendo a revisar las canchas a donde jugamos, no ha visto cambios en el vestuario de Náutico. Me parece que el cambio empieza por ahí y somos todos responsables, somos todos parte y esto se tiene que saber, se tiene que hablar, se tiene que comunicar y tenemos que hacer algo para que esto no vuelva a ocurrir y principalmente para que las cosas cambien”.

Tan claro como cierto. Es necesario que estas situaciones sean apoyadas dirigencialmente para que ningún otro equipo padezca lo que sufrieron.