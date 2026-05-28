Francisco Comesaña: “Cuando me puse la campera sentí dentro una llama distinta”

El marplatense de 24 años cumple el sueño de debutar en la Copa Davis ante Países Bajos. De ball-kid en 2014 a protagonista en el equipo argentino, Comesaña habla de la emoción de vestir la camiseta, los nervios del estreno y la expectativa por una serie clave rumbo a la Final 8 de Bologna.