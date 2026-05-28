Comesaña dio el golpe en Roland Garros y avanzó tras un partido maratónico
El argentino venció a Darderi en cinco sets y superó por primera vez la segunda ronda en París, con un ascenso en el ranking y un rendimiento en alza.
El argentino venció a Darderi en cinco sets y superó por primera vez la segunda ronda en París, con un ascenso en el ranking y un rendimiento en alza.
El marplatense levantó un match point en contra para luego darlo vuelta y vencer en el tie break a Mikhail Kukushkin en la primera rueda del Challenger de Aix-en-Provence.
El marplatense Francisco Comesaña venció al jordano Shelbayh por 6-4 y 7-5 e intentará meterse en el cuadro principal del ATP 500 alemán.
El marplatense superó en primera rueda al peruano Gonzalo Bueno por 7-5 y 6-4 para meterse en la segunda ronda del certamen.
El marplatense Francisco Comesaña superó al chileno Matías Soto por 6-2, 6-7 (7) y 7-6 (1) en las semifinales del Challenger de San Pablo donde disputará su 3° final del año.
Comesaña y Báez perdieron en primera rueda frente a Skupski y Salisbury mientras que Zeballos y Granollers se bajaron del torneo.
Francisco Comesaña superó al chileno Nicolás Jarry por 7-6 (4), 6-7 (1) y 7-6 (5) para lograr el pasaje a cuartos de final en el ATP 500 de Río. Ahora espera rival que podría ser Alexander Zverev.
El marplatense Francisco Comesaña será uno de los cinco argentinos en el ATP 500 de Hamburgo donde además, enfrentará a Tomás Etcheverry por la primera ronda.
El marplatense de 24 años cumple el sueño de debutar en la Copa Davis ante Países Bajos. De ball-kid en 2014 a protagonista en el equipo argentino, Comesaña habla de la emoción de vestir la camiseta, los nervios del estreno y la expectativa por una serie clave rumbo a la Final 8 de Bologna.
En la misma semana donde Horacio Zeballos llegó al Nº 1, Francisco Comesaña también mejoró su ranking y es el número 91 del mundo. Ahora competirá como máximo favorito en Austria.
El marplatense venció por un doble 7-6 a Dmitry Popko en la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires.
Francisco Comesaña venció en la final del Challenger de San Pablo a Tiago Tirante por 7-5, 4-6 y 6-4 para lograr el tercer título del año. Ahora es el número 84 del mundo.