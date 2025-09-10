Las historias de la Copa Davis suelen ser épicas, pero la de Francisco Comesaña es también un viaje personal. El marplatense de 24 años vive en Groningen un sueño que comenzó hace una década, cuando en 2014 fue ball-kid en la serie entre Argentina e Italia disputada en su ciudad natal. “Tengo el recuerdo de haber estado dentro de la cancha y sentir mucho el público argentino, la energía que transmitía, y eso me quedó mucho. Soñaba con poder ser parte del equipo y esta vez me tocó estar, lo estoy disfrutando”, recordó el actual número 61 del ranking mundial.

Ya a los 11 años había vestido los colores argentinos en un Sudamericano, pero esta convocatoria de Javier Frana lo encuentra en una instancia decisiva: representar a la Selección en una serie crucial ante uno de los rivales más fuertes del circuito. “Estoy muy feliz de estar acá, estoy cumpliendo un sueño en este deporte. El grupo me recibió muy bien, me ayudan a adaptarme, me dan contención, así que estoy muy feliz de formar parte del equipo”, expresó.

En ese clima, Comesaña subraya lo especial de ponerse la indumentaria nacional. “Siempre veo a los deportistas argentinos de otras disciplinas que dejan la vida por la bandera, y desde el momento en que me puse esta campera sentí dentro una llama distinta, porque estoy muy orgulloso de mi país”.

La serie encuentra al marplatense disputando con Tomás Etcheverry un lugar como segundo singlista, aunque la competencia no quita la camaradería. “Es muy distinto estar acá en equipo. El otro día lo charlamos entre nosotros, las cenas, las entradas en calor, todo es diferente... Es lo que más me gusta de la Copa Davis, aunque recién son mis primeras horas”, señaló.

Los nervios, inevitables en un debut de estas características, no son un obstáculo. “Los nervios están, sería anormal que no aparezcan, pero charlamos y eso ayuda a relajarse en ciertos momentos”, admitió. Consciente de la jerarquía del rival, Comesaña mantiene los pies en la tierra y a la vez transmite ilusión: “Países Bajos es un equipo muy duro, sobre todo en esta superficie, vienen de ser finalistas de la Davis, recuerdo el triunfo de Van de Zandschulp sobre Nadal, pero nosotros estamos muy bien y con muchas ganas de competir. Si habrá estadio lleno, seguramente será muy lindo”.

Así, quien alguna vez observó la Copa Davis desde un costado de la cancha, hoy se prepara para vivirla desde adentro, convertido en protagonista y con una llama distinta encendida bajo la camiseta argentina.