El marplatense Francisco Comesaña sigue firmando una de las grandes historias de Roland Garros 2026. Hoy, avanzó a la tercera ronda tras vencer al italiano Luciano Darderi en un intenso partido que se extendió por más de cuatro horas.

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El triunfo fue por 7-6(5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4, en un duelo cambiante y de alta exigencia física y mental, donde Comesaña mostró carácter para imponerse en los momentos decisivos.

El tenista de 25 años, que comenzó el torneo como N°102 del ranking, no solo consiguió su primera clasificación a tercera ronda en París, sino que además continúa consolidando su crecimiento en el circuito. Con este resultado, asciende virtualmente al puesto 85 del ranking mundial.

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El partido dejó números que reflejan su propuesta agresiva: Comesaña conectó 64 tiros ganadores, aunque también cometió más errores no forzados que su rival. Aun así, su iniciativa fue clave para inclinar un encuentro extremadamente parejo, que terminó con apenas dos puntos de diferencia en el total.

Este avance marca otro hito en su carrera, ya que ahora suma presencias en tercera ronda de Grand Slam en todas las superficies, tras sus actuaciones en Wimbledon y el US Open 2024.

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En la próxima instancia, Comesaña enfrentará al ganador del cruce entre Arthur Rinderknech y Matteo Berrettini, en busca de meterse por primera vez en la segunda semana de un Grand Slam.

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La jornada fue especialmente positiva para el tenis argentino, con triunfos también de los hermanos Cerúndolo, mientras que quedaron eliminados Román Burruchaga y Facundo Díaz Acosta.

Con información de ATPtour.com