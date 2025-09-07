La Selección Argentina de Tenis despidió su estadía en Buenos Aires antes de viajar a los Países Bajos, donde afrontará la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis con la ilusión de clasificarse nuevamente al Final 8 de noviembre en Bolonia. El evento realizado en el Tenis Club Argentino reunió a jugadores, cuerpo técnico, socios y sponsors en un clima distendido, pero la atención estuvo centrada en el marplatense Francisco Comesaña, quien atraviesa un presente ascendente y podría cumplir el sueño de debutar en la máxima competencia por países.

“Con tanto sacrificio, tanto trabajo, pude tener esta posibilidad. Creo que es mi mejor momento, vengo de un año muy, muy importante para mí, que ya lo encaré de lleno jugando todo lo que es ATP, viviendo todos los torneos ahí adentro, jugando contra los mejores, entrenando también con los mejores. Sigo aprendiendo, obviamente, y también disfrutando donde estoy", expresó Comesaña, que en caso de sumar minutos en la serie frente a Países Bajos se convertirá en el jugador N°91 de la historia de la Selección Argentina de Tenis.

El marplatense, de 24 años, destacó especialmente lo que significa para él representar al país: “La Copa Davis siempre fue para mí una competencia muy importante, más que nada porque a mí me gusta, soy mucho de querer representar a mi país. Lo hice una vez cuando era chiquito y ahora tengo la posibilidad de hacerlo en la Copa Davis, que es la competencia máxima por países”.

Bajo la conducción de Javier Frana y Eduardo Schwank, el equipo argentino completó una práctica en Palermo con la presencia de Comesaña, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Andrés Molteni, mientras que Horacio Zeballos se sumará directamente en Groningen tras disputar la final del US Open en Nueva York.

Frana anticipó que la serie será pareja: “Es una serie difícil, compleja. Cualquier resultado se puede dar, no hay favoritismo. Ellos tienen a jugadores con experiencia en Copa Davis como Botic van de Zandschulp. Nos espera un gran desafío”.

Argentina viajará este domingo rumbo a Groningen, donde entrenará hasta el jueves 11, día del sorteo de los cruces. La serie se jugará en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 espectadores, desde el viernes 12 al sábado 13 de septiembre.

El equipo neerlandés, capitaneado por Paul Haarhuis, contará con Jesper de Jong, Botic Van de Zandschulp, Guy den Ouden y los doblistas Sander Arends y Sem Verbeek, con la gran ausencia de Tallon Griekspoor, número uno del país.

Los partidos podrán seguirse en Argentina por TyC Sports y DSPORTS.