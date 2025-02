Fue un partido increíble el que disputó Francisco Comesaña en la segunda ronda del ATP 500 de Río de Janeiro donde pudo vencer al chileno Nicolás Jarry en tres sets, levantando un match point en contra y logrando un gran triunfo para reafirmar su gran presente.

Después de 3 horas y 14 minutos de partido, logró meterse por primera vez en los cuartos de final de un torneo ATP e irá por un nuevo paso, aunque ahora espera rival que podría ser nada menos que el número 2 del mundo Alexander Zverev.

El primer set fue muy parejo y sin quiebres pero la mínima ventaja fue en favor de Comesaña en el momento justo. Cuando disputaban el tie break, rápidamente se puso 4-1 arriba y supo sostener la diferencia para cerrar el parcial por 7-6 (4).

Ya en el segundo parcial, la paridad continuó pero esta vez con un desarrollo distinto del set. Primero porque hubo dos quiebres por lado. Siempre lo logró primero Comesaña y en el siguiente game se lo devolvía el chileno. Llegaron nuevamente al tie break pero esta vez comenzó mejor Jarry con un 6-0 que ya no le dejó oportunidad al marplatense. Fue 7-6 (1).

El tercer y definitivo set no tendría porque cambiar esa lógica. Si bien no hubo quiebres, cuando estaba 5-4 arriba tuvo dos match points para cerrar el partido el marplatense que no pudo aprovechar. Todo siguió igual de parejo y fueron hasta el tie break. En esa lucha, tuvo un Match Point en contra que Jarry no resolvió bien con una devolución en la red. Salió de ese lugar con un gran saque para tener su punto de juego, el tercero y esta vez no falló: 7-6 (5). Comesaña se impuso ante un jugador de mejor ranking y alcanzó la tercera ronda del torneo brasilero.

Por primera vez en su carrera tendrá ahora su primer partido de cuartos de final en un torneo ATP y además, ingresará en el selecto grupo de los 80 mejores jugadores del ranking internacional, su mejor posición histórica.

Ahora espera por un rival, ya que a continuación se enfrentarán Alexander Zverev (número dos del mundo y máximo favorito) y el kazajo Alexander Schevchenko y el ganador será quien esté del otro lado de la red.