Lo encontraron escondido en el interior de una parrilla y lo detuvieron
El local gastronómico está ubicado en la zona de El Marquesado. Había ingresado tras remover una ventana del comercio.
El local gastronómico está ubicado en la zona de El Marquesado. Había ingresado tras remover una ventana del comercio.
Ocurrió hoy en la zona de El Marquesado. La víctima transitaba con su camión contenedor y embistió el cableado. Un vecino salió de su casa y lo atacó verbal y físicamente.
En el congreso de la Nación, la diputada libertaria marplatense presentó un proyecto para que las tierras de El Marquesado regresen a la orbita Nacional tras la cesión realizada por la gestión anterior a la Provincia. Un paso no menor en la pelea por “la batalla cultural”.
Se desarrollará este jueves. Es gratuita, sin inscripción previa y se suspende por lluvia.
Luego de la denuncia, allanaron la vivienda del barrio El Marquesado y secuestraron un revólver, un aire comprimido, una escopeta, una carabina y diversas municiones.
Apuntaron contra la falta de accionar de las fuerzas de seguridad. "Hay vecinos que se están armando", detallaron.