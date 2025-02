Vecinos de la zona de El Marquesado piden la asistencia de quienes puedan colaborar con baldes, rastrillos, palas, agua y demás elementos que sirvan para combatir las llamas en un feroz incendio que azota la zona desde primera hora de esta tarde.

El incendio comenzó en la zona de bosque y avanzó hacia la parte más poblada, donde algunos ven peligrar sus pertenencias. “El agua no alcanza y los bomberos no dan abasto”, contó Leandro, un vecino, en diálogo con El Marplatense.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos de Chapadmalal, San Jacinto y Puerto, más todos los dispositivos de la Municipalidad. Según se reportó, por las ráfagas de viento la situación se hace difícil de manejar y el fuego se reaviva constantemente.

Por su parte Leandro cuestionó el accionar de la Municipalidad que no avanzó con el corte de pastizales, lo que aceleró el avance de las llamas: “Nadie cortó el pasto, si no se encargan los vecinos nadie lo hace. Cuando me enteré del incendio el fuego estaba a 15 cuadras de mi casa y cuando llegué ya estaba ahí. Salvé lo que pude”.

Según se indicó a este medio, el fuego avanzaba sobre la zona menos poblada de árboles. “Estamos trabajando para salvarle la casa a los vecinos”, comentó Leandro.

Se recuerda que en las últimas horas desde la Municipalidad se habían reforzado los alertas con relación al peligro de incendios forestales a partir de las altas temperaturas que se esperan para estos días.