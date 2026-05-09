Un hombre de 57 años fue aprehendido durante la madrugada en el barrio El Marquesado, tras ser sorprendido dentro de una parrilla a la que habría ingresado con fines de robo, en un operativo del personal del Destacamento local.

Ads

El hecho se registró luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona en el interior del comercio La Barraca, ubicado en Ruta 11 y calle 835. Al arribar, los efectivos ingresaron junto al encargado del establecimiento, quien autorizó el acceso.

En el lugar, constataron daños en una ventana lateral que había sido removida de sus ejes. Durante la inspección del inmueble, encontraron al sospechoso oculto detrás de uno de los mostradores.

Ads

Puede interesarte

El hombre fue reducido y aprehendido en el lugar. Según indicaron fuentes policiales, en el interior del comercio había desorden generalizado, con elementos tirados y daños en distintas instalaciones.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, quien dispuso actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa.

Ads