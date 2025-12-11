Se puso violento porque un camionero arrancó cables de alumbrado y lo agredió
Ocurrió hoy en la zona de El Marquesado. La víctima transitaba con su camión contenedor y embistió el cableado. Un vecino salió de su casa y lo atacó verbal y físicamente.
Un vecino de la zona de El Marquesado fue imputado por “lesiones leves” tras agredir física y verbalmente a un hombre que arrancó accidentalmente cables del alumbrado público con su camión contenedor.
El singular episodio ocurrió esta tarde en el cruce de las calles 793 y 6, cuando por cuestiones que se investigan el conductor de 65 años embistió los cables y generó complicaciones en el sector.
Ante esta situación, un hombre de 62 años salió intempestivamente de su vivienda y lo agredió física y verbalmente, provocándole heridas visibles en el rostro.
Personal del Destacamento Marquesado acudió al lugar tras un llamado al 911 y entrevistó a ambas partes. Se dejó constancia de que no fue necesaria la presencia de ambulancia y que la víctima decidió instar la acción penal.
En el caso actuó la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso que el imputado fuera notificado y recuperara la libertad por aplicación del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.
