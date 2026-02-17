El Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia realizará este jueves 19 a las 14:00 una recorrida paleontológica en la zona de El Marquesado, con el objetivo de dar a conocer uno de los yacimientos fósiles más importantes de Sudamérica. La actividad es libre, gratuita y no requiere inscripción previa.

El punto de encuentro será el acceso al ex balneario El Marquesado (Ruta 11), ubicado entre Chapadmalal y Miramar. La propuesta está orientada a la comunidad en general y tiene una duración aproximada de dos horas.

La iniciativa comenzará con una charla introductoria a cargo del equipo de Paleontología del museo, donde se abordará el registro fósil de las barrancas marplatenses. Posteriormente, se realizará una recorrida práctica por la playa para aprender a reconocer fósiles y conocer los procedimientos utilizados para su recuperación.

Durante la jornada también participará personal de Defensa Civil para garantizar la seguridad del espacio recorrido.

Desde la organización solicitaron a los asistentes llevar agua, gorro, protector solar y calzado cómodo. En caso de lluvia, la salida será suspendida. Al desarrollarse en un espacio público abierto con posibles dificultades de acceso, las personas participantes serán exclusivamente responsables de su propia seguridad y la de sus acompañantes.

