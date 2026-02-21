Delcy Rodriguez

La Justicia de Venezuela ordenó liberar a 379 presos políticos tras nueva ley de amnistía
La medida genera reacciones diversas entre defensores de derechos humanos y sectores de la oposición por su alcance y exclusiones.
La medida genera reacciones diversas entre defensores de derechos humanos y sectores de la oposición por su alcance y exclusiones.
La mandataria interina venezolana realizó el planteo durante un encuentro con delegaciones de Colombia. Las sanciones estadounidenses siguen vigentes desde 2015, aunque recientemente ambos países restablecieron vínculos diplomáticos.
La iniciativa excluye delitos graves y se enmarca en un proceso de excarcelaciones que ya liberó a 302 detenidos. Denuncian que todavía hay más de 11.000 personas con restricciones arbitrarias de su libertad.
La nueva presidente bolivariana tiene poco margen de maniobra entre las presiones de Estados Unidos y la interna Chavista.
El encuentro se realizó en el Palacio de Miraflores y es la visita de más alto nivel de Washington desde la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.