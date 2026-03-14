La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que levante las sanciones económicas contra el país sudamericano, al considerar que su eliminación favorecería la recuperación económica venezolana y el desarrollo regional.

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El planteo se realizó durante un encuentro entre delegaciones gubernamentales de Venezuela y Colombia, en el que ambas partes abordaron temas vinculados con seguridad, comercio y cooperación energética.

En ese contexto, Rodríguez envió un mensaje directo a Washington: “Aprovecho esta ocasión para enviar un mensaje al presidente norteamericano, Donald Trump. Deben cesar las sanciones contra Venezuela”.

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Según expresó la mandataria, el levantamiento de esas restricciones permitiría avanzar con proyectos de integración energética entre los países de la región, incluyendo intercambios de gas y electricidad.

Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos se mantienen vigentes desde 2015 y han afectado distintos sectores de la economía venezolana.

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Rodríguez asumió como presidente encargada tras la captura del ex mandatario Nicolás Maduro a comienzos de enero, en un operativo estadounidense que generó un fuerte reacomodamiento político en el país.

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En las últimas semanas, Caracas y Washington iniciaron un proceso de acercamiento diplomático y restablecieron relaciones, aunque varias de las medidas económicas restrictivas continúan vigentes.

Fuente: con información de Noticias Argentinas