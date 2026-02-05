Delcy Rodriguez, la nueva presidente de Venezuela.

A un mes de haber asumido como presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez enfrenta una gestión marcada por fuertes condicionamientos externos y tensiones dentro del chavismo. Con poco margen de maniobra, apuesta a un perfil pragmático para sostener la estabilidad.

Ads

En su primer mes, el gobierno avanzó con medidas impensadas hasta hace poco: más de 360 excarcelaciones de presos políticos, el anuncio de una ley de amnistía, un relajamiento selectivo de la represión y una reforma de la ley de Hidrocarburos que abre el sector petrolero al capital extranjero.

Puede interesarte

El nuevo escenario se da tras la caída de Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, y en un contexto de fuerte influencia de Donald Trump, que impuso condiciones clave como la apertura petrolera y la ruptura con antiguos aliados regionales.

Ads

Según analistas, el principal desafío de Rodríguez es garantizar estabilidad sin romper el delicado equilibrio con el ala dura del chavismo ni con las Fuerzas Armadas, mientras Washington observa de cerca cada movimiento.

Fuente: TN

Ads