La Justicia de Venezuela ordenó la liberación de 379 presos políticos, un día después de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad una ley de amnistía que podría eximir de responsabilidad a cientos de personas detenidas por motivos políticos desde años atrás.

El anuncio fue realizado por el diputado oficialista Jorge Arreaza, encargado de supervisar la implementación del nuevo instrumento legal. Arreaza explicó que los 379 beneficiarios “deben ser excarcelados entre la noche de hoy y la mañana de mañana (sábado)”, tras la presentación de solicitudes ante los tribunales competentes.

La ley de amnistía, apoyada por la presidente interina Delcy Rodríguez, fue aprobada por el Parlamento con la intención de ofrecer perdón legal a personas procesadas por actos vinculados con la actividad política durante las últimas décadas y tras una etapa de fuerte tensión interna.

El instrumento legal ha sido recibido con desconfianza por organizaciones de derechos humanos y familiares de presos, que advierten que la amnistía tiene restricciones y limitaciones, y que aún quedan cientos de detenidos por motivos políticos fuera de los beneficios.

Aunque la normativa se promulgó con el objetivo declarado de contribuir a la reconciliación y la estabilidad nacional, expertos y grupos civiles subrayan que su alcance no cubre a todos los recluidos y que puede excluir a militares o a personas acusadas de ciertos delitos graves, lo que mantiene viva la preocupación sobre la liberación plena de diversos casos.

Fuente: con información de TN