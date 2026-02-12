La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles en Caracas al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en una reunión orientada a profundizar la apertura del sector petrolero.

Según informó el funcionario estadounidense, el presidente Donald Trump está “comprometido” con transformar las relaciones bilaterales, interrumpidas desde 2019, y avanzar en un aumento de la producción petrolera venezolana.

Rodríguez, por su parte, planteó la posibilidad de una “asociación productiva a largo plazo” centrada en el desarrollo energético con beneficios para ambos países.

La reunión se dio semanas después de que el Parlamento venezolano aprobara una reforma legal que habilita mayor participación extranjera en el sector petrolero y de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. flexibilizara restricciones para empresas estadounidenses que operan en el país.

Wright también visitará yacimientos petroleros durante su estadía. En el encuentro participaron autoridades de la estatal PDVSA y representantes diplomáticos de ambos países.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles.

Fuente: TN