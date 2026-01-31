La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una ley de amnistía general y el cierre de la cárcel de El Helicoide durante el acto de apertura del año judicial, realizado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas y transmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión.

Ads

Rodríguez informó que la iniciativa será presentada con carácter de urgencia ante la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, y abarcará el período de violencia política comprendido entre 1999 y la actualidad. Según expresó, el objetivo es “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”. Asimismo, pidió a los beneficiarios de la medida que no prevalezcan “la venganza, la revancha ni el odio”.

La propuesta de ley excluye de la amnistía a las personas procesadas o condenadas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. El texto definitivo aún no fue difundido, por lo que no se conocen los criterios específicos para determinar quiénes serán alcanzados por el beneficio.

Ads

Puede interesarte

El anuncio se produce en el marco de un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero. Según datos de la organización Foro Penal, actualmente permanecen detenidas 711 personas por motivos políticos, mientras que desde el comienzo de la nueva gestión fueron liberadas 302. No obstante, la misma entidad denuncia que persisten más de 11.000 personas con restricciones arbitrarias de su libertad.

En el mismo acto, la presidente interina ordenó el cierre definitivo de la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, señalada por organismos de derechos humanos como un centro de torturas. Rodríguez anunció que el edificio será reconvertido en un espacio social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades vecinas.

Ads

Diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Surgentes, el Comité de Madres por la Verdad, Foro Penal y Provea, reclamaron durante años una amnistía general para los considerados presos políticos. Días antes del anuncio oficial, estas entidades presentaron una propuesta que incluye a luchadores sociales, periodistas, militares y activistas perseguidos o privados de libertad tras movilizaciones postelectorales.

Puede interesarte

La medida fue recibida con cautela por organismos de derechos humanos, que advirtieron que la amnistía debe incluir a toda la sociedad civil sin discriminación y que la liberación de detenidos “no sea concebida como un acto de clemencia, sino como la restitución de derechos fundamentales”. El tratamiento y aprobación del proyecto quedará ahora en manos de la Asamblea Nacional, mientras continúa el seguimiento por parte de organizaciones nacionales e internacionales.

Fuente: con información de Infobae