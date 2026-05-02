clima. mar del plata

Sábado inestable: lluvias, nubosidad y fuertes ráfagas
El SMN anticipa una jornada con chaparrones durante gran parte del día, ráfagas intensas del sudoeste y una temperatura máxima de 15°.
El SMN anticipa una jornada con chaparrones durante gran parte del día, ráfagas intensas del sudoeste y una temperatura máxima de 15°.
Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima para hoy en la ciudad será de 4° y la máxima de 14°.
La semana que tendrá al agua como protagonista inicia con 15° de máxima y 5° de mínima, según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Junio inicia hostil en Mar del Plata, con una máxima de 11° y mínima apenas de 6° (sensación térmica de 4). Sin embargo, a partir del miércoles será otro el panorama.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 12° y la mínima los 3° en Mar del Plata. Habrá fuertes vientos del Oeste.
Después de una jornada con picos de 18°, vuelve a bajar la temperatura y la máxima no superará los 10°.
En tanto, la máxima será de 9° y la mínima de 8°, de acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la máxima de hoy será de 17° y la mínima de 9°. Y tendremos un viernes con temperatura primaveral. El clima sigue siendo protagonista y en ese caso con un "veranito de San Juan".
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se termina lo bueno y regresa el frío a la ciudad tras un martes donde la temperatura llegó casi a los 20 grados.
A su vez, habrá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora del sector noroeste por la mañana y la tarde.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima será de 17° y la mínima de 7°.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes habrá una máxima de 17° y una mínima de 7°, con niebla por la mañana y neblina de noche.