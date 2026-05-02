El Servicio Meteorológico Nacional informó el pronóstico para este sábado, en el marco del fin de semana largo, con condiciones de inestabilidad, presencia de chaparrones y vientos intensos del sector sudoeste.

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Durante la mañana se prevén chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%, una temperatura cercana a los 7° y vientos de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Por la tarde continuarán las condiciones inestables, con chaparrones y la misma probabilidad de precipitación. La temperatura ascenderá hasta los 15°, mientras que el viento se mantendrá entre 42 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h.

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Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura descenderá a 10°, con vientos de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Para el domingo se espera una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mayor nubosidad por la tarde y un cierre de jornada ventoso. No se prevén precipitaciones, con una máxima de 16°.

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