El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este domingo en Mar del Plata por vientos del sudoeste con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, lluvias intensas y posible caída de granizo, con un empeoramiento de las condiciones hacia la noche, cuando el nivel de alerta pasará a naranja.

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Según el informe oficial, se espera que se registren precipitaciones de variada intensidad, acompañadas por fuertes vientos, lo que podría generar complicaciones en la vía pública.

En ese contexto, se recomienda evitar circular por la vía pública salvo en casos estrictamente necesarios, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.

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Asimismo, ante cualquier emergencia, se solicita a la población comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

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