El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado en Mar del Plata se presentará con condiciones estables, con neblina durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde y la noche.

Ads

La temperatura oscilará entre los 16 y 22 grados, con una probabilidad de precipitaciones del 0%. El viento será leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, rotando del sudoeste por la mañana, al este por la tarde y al norte por la noche.

Para el domingo, en tanto, se espera un cambio en las condiciones, con tormentas aisladas durante la madrugada y probabilidad de lluvias también hacia la noche. El resto de la jornada se presentará mayormente nublado.

Ads

Puede interesarte

Ads