El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado una jornada mayormente nublada, sin precipitaciones, con temperaturas moderadas y vientos de intensidad variable.

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Durante la mañana, la tarde y la noche el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una probabilidad de precipitación muy baja. Las temperaturas previstas son de 18°C como máxima hacia la tarde, y una mínima estimada de 11°C.

El viento soplará entre 7 y 12 km/h desde el oeste por la mañana, rotará al sur con velocidades de 13 a 22 km/h durante la tarde y al este por la noche con intensidades similares. Hacia la madrugada del domingo se prevé un aumento de la intensidad desde el noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

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Para el domingo se espera un desmejoramiento de las condiciones, con chaparrones durante la madrugada y la mañana, lluvias fuertes por la tarde y un cierre de jornada ventoso. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre 10 y 40% en las primeras horas y entre 40 y 70% el resto del día, con temperaturas entre los 9°C y 14°C.

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