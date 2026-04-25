Sábado con cielo cubierto durante todo el día, pero sin lluvias
La jornada se presentará con temperaturas entre 11 y 18°C, mientras que hacia la madrugada del domingo se prevé un incremento del viento con ráfagas intensas.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado una jornada mayormente nublada, sin precipitaciones, con temperaturas moderadas y vientos de intensidad variable.
Durante la mañana, la tarde y la noche el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una probabilidad de precipitación muy baja. Las temperaturas previstas son de 18°C como máxima hacia la tarde, y una mínima estimada de 11°C.
El viento soplará entre 7 y 12 km/h desde el oeste por la mañana, rotará al sur con velocidades de 13 a 22 km/h durante la tarde y al este por la noche con intensidades similares. Hacia la madrugada del domingo se prevé un aumento de la intensidad desde el noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Para el domingo se espera un desmejoramiento de las condiciones, con chaparrones durante la madrugada y la mañana, lluvias fuertes por la tarde y un cierre de jornada ventoso. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre 10 y 40% en las primeras horas y entre 40 y 70% el resto del día, con temperaturas entre los 9°C y 14°C.
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