Anticipan un sábado nublado, sin lluvias y con algo de viento
El SMN prevé para Mar del Plata una jornada con temperaturas entre 10 y 22 grados y ráfagas intensas. El domingo continuará la nubosidad pero con menor intensidad del viento.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy una jornada mayormente nublada en Mar del Plata, sin probabilidad de precipitaciones, con temperaturas entre 10 y 22 grados y viento del norte con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
Durante la jornada, la temperatura mínima se registrará por la mañana con 10°, mientras que la máxima llegará a 22° por la tarde y descenderá a 16° hacia la noche. El viento soplará del sector norte con velocidades entre 23 y 31 km/h, con ráfagas previstas principalmente durante la mañana y la tarde, que oscilarán entre 42 y 50 km/h.
Para el domingo, el SMN anticipa condiciones similares, aunque con menor intensidad del viento. Se espera una jornada que comenzará mayormente nublada y evolucionará a parcialmente nublada hacia la tarde y la noche, sin probabilidad de precipitaciones.
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