El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy una jornada mayormente nublada en Mar del Plata, sin probabilidad de precipitaciones, con temperaturas entre 10 y 22 grados y viento del norte con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Ads

Durante la jornada, la temperatura mínima se registrará por la mañana con 10°, mientras que la máxima llegará a 22° por la tarde y descenderá a 16° hacia la noche. El viento soplará del sector norte con velocidades entre 23 y 31 km/h, con ráfagas previstas principalmente durante la mañana y la tarde, que oscilarán entre 42 y 50 km/h.

Para el domingo, el SMN anticipa condiciones similares, aunque con menor intensidad del viento. Se espera una jornada que comenzará mayormente nublada y evolucionará a parcialmente nublada hacia la tarde y la noche, sin probabilidad de precipitaciones.

Ads

Puede interesarte

Ads