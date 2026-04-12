(AP Foto/Jacquelyn Martin, Pool)

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que el principal obstáculo fue la falta de garantías de Irán sobre el carácter pacífico de su programa nuclear. Antes de retirarse, dejó una última propuesta.

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Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, calificó como “irracionales” las exigencias de Washington y señaló que no esperaban un acuerdo en una sola instancia.

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En paralelo, el Ejército israelí informó la destrucción de un laboratorio de explosivos en Tulkarem. Arabia Saudita, en tanto, restableció parte de su producción de petróleo tras los ataques registrados en los últimos días.

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El bloqueo de internet en Irán continúa y ya supera los 44 días, según datos del grupo NetBlocks. No hay una fecha confirmada para su restablecimiento.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, pidió evitar una escalada del conflicto. Pakistán instó a mantener el alto el fuego y aseguró que continuará con las gestiones diplomáticas.

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Fuente: TN