El presidente Javier Milei inició hoy su viaje oficial a Israel, donde se reunirá con el primer ministro Benjamín Netanyahu en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente. La comitiva partió a las 11:00 e incluye a Karina Milei, Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques.

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El viaje, que se extenderá hasta el miércoles, marca la tercera visita de Milei al país y contempla una agenda cargada de reuniones políticas, actividades institucionales y gestos simbólicos.

Según lo previsto, el mandatario arribará mañana a las 09:30 (hora local) y una hora más tarde visitará el Muro de los Lamentos. Por la tarde, se concretará la reunión con Netanyahu, seguida del anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea El Al, la firma de acuerdos bilaterales y una reunión ampliada entre ambas delegaciones.

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La jornada incluirá además la pregrabación de la ceremonia por el 78° Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl.

El lunes, Milei recibirá un Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar-Ilan, donde también brindará un discurso. Luego mantendrá un encuentro con el presidente israelí Isaac Herzog y visitará la Yeshivá Hebron.

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Por su parte el martes, participará de un encuentro con rabinos y recorrerá la Iglesia del Santo Sepulcro. Por la noche, asistirá a la ceremonia central por el Día de la Independencia de Israel, que incluye el tradicional encendido de antorchas.

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El regreso a la Argentina está previsto para el miércoles a las 10:00, tras la finalización de una gira que combina actividades diplomáticas, institucionales y religiosas en un escenario internacional complejo.

Fuente: con información de TN