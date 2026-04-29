El presidente Javier Milei criticó hoy a los medios de comunicación durante su exposición en la Expo EFI, donde cuestionó las coberturas periodísticas, defendió su gestión económica y pidió debatir la actualidad “con los datos arriba de la mesa”.

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“Las barbaridades que dicen los medios de comunicación nunca las vi en mi vida. Entiendo que no me quieran, pero por lo menos primero los datos. Los datos arriba de la mesa, así no tenemos que estar soportando mentiras y calumnias”, sostuvo el mandatario al iniciar su discurso.

Tras esas declaraciones, el Presidente se enfocó en destacar indicadores que, según su visión, evidencian mejoras en la economía desde el inicio de su gestión al frente de la Casa Rosada.

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En otro tramo de su exposición, también abordó conceptos de teoría económica y el impacto del progreso tecnológico, citando a Joseph Alois Schumpeter y su visión sobre el crecimiento económico.

Asimismo, hizo referencia a las ideas de Adam Smith al explicar los límites de la división del trabajo y su relación con la especialización.

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“Que quiere decir división del trabajo: que si vamos a dividir el trabajo entre más gente, nos vamos a especializar en menos cosas. El Profe de Pablo lo explica muy bien con el ejemplo del médico en un pueblo chico”, expresó.

Fuente: con información de Noticias Argentinas