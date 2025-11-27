Un recurso inesperado está ganando terreno entre los parrilleros: la miel. Este ingrediente, aplicado con moderación, logra que la carne quede más dorada, con un aroma ahumado distinto y una textura mejorada, sin perder la esencia tradicional del asado.

La explicación está en los azúcares naturales de la miel, que reaccionan al calor intenso y generan una ligera caramelización. Ese proceso aporta color, ayuda a mantener la humedad interna del corte y suma un toque tostado que combina perfectamente con el humo de la leña o el carbón.

Los especialistas remarcan que la clave está en la cantidad y el momento de aplicación: una capa muy fina, pincelada sobre la carne minutos antes de llevarla al fuego, basta para realzar el dorado y sumar profundidad sin volver el sabor empalagoso. Incluso puede repetirse una pincelada rápida durante la cocción para intensificar el efecto.

Entre los cortes que mejor se potencian con este truco figuran el lomo, el asado de tira, el pollo a la parrilla y la bondiola, que gana jugosidad y aroma.

En definitiva, la miel se convierte en un barniz natural que sorprende en cada bocado y ofrece una alternativa simple y económica para quienes buscan darle un giro creativo al asado de siempre.

Fuente: con información de TN