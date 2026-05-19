El secretario general del Sindicato de la Carne de Mar del Plata, Osvaldo Quiroga, confirmó que en lo que va del año ya se registraron alrededor de 50 despidos de trabajadores afiliados al gremio, en medio de un escenario que definió como “complicado” para la actividad.

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Si bien aclaró que actualmente no existen atrasos salariales en los principales frigoríficos de la ciudad, el dirigente reconoció que comenzaron a producirse cesantías “por goteo” en distintas carnicerías y establecimientos vinculados al rubro.

Además, señaló que una importante red de carnicerías se presentó en concurso preventivo y redujo personal, mientras que otros comercios y empresas del sector también muestran señales de crisis.

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Quiroga sostuvo que desde el sindicato realizan un seguimiento permanente de la situación laboral para monitorear la evolución del empleo en la industria cárnica local. “No estamos sufriendo grandes cantidades de despidos ni atraso en los pagos, pero se empieza a sentir la crisis”, remarcó.

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