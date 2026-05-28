El Programa PREVENIR continuará este viernes con sus jornadas de educación ambiental y desembarcará en el colegio Ortega y Gasset, ubicado en el barrio Los Pinares. La actividad se desarrollará de 9 a 12 y está destinada a estudiantes de nivel primario y secundario.

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La iniciativa, recorre distintos establecimientos educativos de General Pueyrredon con charlas y actividades orientadas a fomentar hábitos sostenibles y el compromiso con el ambiente. Los contenidos son elaborados por especialistas y adaptados a problemáticas locales.

Desde su lanzamiento en abril, el programa ya pasó por escuelas de Félix U. Camet, Cerrito Sur, Las Heras, Batán y Laguna de los Padres, entre otros puntos del distrito. Además de educación ambiental, las jornadas incluyen temas vinculados a residuos, prevención, movilidad urbana y cuidado de la salud.

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Desde el Municipio informaron que las instituciones interesadas en recibir las charlas pueden solicitar el programa escribiendo al correo [email protected]. La propuesta se enmarca en las políticas ambientales locales y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas.

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