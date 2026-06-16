La Municipalidad de General Pueyrredon informó una serie de mejoras en el procedimiento para obtener o renovar la licencia de conducir, con el objetivo de agilizar los trámites y reducir los tiempos de atención.

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Desde la Secretaría de Participación Ciudadana señalaron que la optimización de recursos permitió simplificar el sistema, que ahora ofrece más información y herramientas a través de internet. Los turnos pueden solicitarse de manera online y los usuarios tienen acceso a toda la documentación necesaria antes de concurrir a la sede elegida.

Además, en el sitio oficial se encuentra disponible el material de estudio para los exámenes de licencia original, transporte de pasajeros y transporte de cargas, junto con las boletas de pago y la declaración jurada de salud requerida para completar el trámite.

En el caso de las renovaciones, el turno puede solicitarse hasta 30 días antes del vencimiento del registro y hasta 90 días después. El mismo plazo rige para quienes deban realizar un cambio de domicilio.

El Municipio también recordó que los vecinos pueden optar por realizar el trámite en distintas sedes descentralizadas distribuidas en diversos puntos del partido, entre ellas Puerto, Batán, Las Palmeras, El Gaucho, el Colegio de Abogados, el Automóvil Club y el CETAC.

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El director de Licencias de Conducir, Fernando Barbaricca, informó que en lo que va de 2026 ya fueron entregados 28.613 registros de conducir en General Pueyrredon.

Finalmente, las autoridades recomendaron concurrir al turno con toda la documentación impresa y los pagos acreditados, especialmente en los casos en que las boletas se abonaron mediante entidades bancarias, para evitar demoras o inconvenientes durante la gestión.

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