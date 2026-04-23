La Municipalidad relanzará hoy el Espacio de Escucha Adolescente en Mar del Plata, una propuesta gratuita dirigida a jóvenes de entre 13 y 19 años que se desarrollará todos los jueves de 17:00 a 18:30 en Catamarca, con coordinación de profesionales de la psicología.

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La iniciativa, impulsada por la Dirección de Niñez y Juventud con el acompañamiento del Programa Educativo Barrial (PEBA), busca ofrecer un ámbito cuidado de escucha, orientación y acompañamiento frente a distintas complicaciones que atraviesan los adolescentes en su vida cotidiana.

Para participar, los interesados deberán completar un formulario de inscripción online disponible en el sitio oficial del Municipio.

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El Espacio de Escucha forma parte del Programa Punto Joven, una política que promueve acciones de contención, participación y formación para adolescentes en el Partido de General Pueyrredon.

En este marco, el Programa Educativo Barrial, dependiente de la Secretaría de Educación, continúa fortaleciendo su presencia territorial con más de 280 actividades gratuitas en distintos barrios, a través de cursos presenciales de corta duración orientados al desarrollo comunitario.

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Además, se mantiene disponible la línea gratuita de atención en salud mental 109, que funciona las 24 horas, todos los días del año, para brindar orientación y acompañamiento.

La propuesta se complementa con otras acciones de la Dirección de Niñez y Juventud, como talleres en instituciones educativas sobre bullying, grooming y vida digital, con el objetivo de fortalecer herramientas de prevención e intervención en distintos entornos.