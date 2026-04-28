A través del Programa Reanimemos de la Secretaría de Salud, la Municipalidad realizará una jornada de capacitación libre y gratuita en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) el próximo miércoles 29 a las 15:00 en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias – CEMA (Pehuajó 250), abierta a toda la comunidad.

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La iniciativa forma parte de un esquema de formación que el municipio desarrolla en escuelas, sociedades de fomento, centros de salud, jardines de infantes, clubes barriales y universidades, con el objetivo de difundir conocimientos clave para actuar ante emergencias.

El programa Reanimemos apunta a brindar herramientas sobre la atención primaria del paro cardiorrespiratorio, prevenir muertes evitables de origen cardiovascular, promover la toma de conciencia y enseñar maniobras de reanimación que pueden resultar determinantes en situaciones críticas.

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El encuentro no requiere inscripción previa y se entregará certificado de asistencia vía correo electrónico a quienes participen.

Desde el municipio recordaron que las instituciones interesadas en solicitar este tipo de capacitaciones pueden hacerlo a través del sitio web oficial, ingresando en www.mardelplata.gob.ar/reanimemosmgp.

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