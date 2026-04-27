El espacio analiza cambios en reelecciones, PASO y calendario electoral de cara a 2027, con la novedad de que podría aceptar la Boleta Única de Papel en la elección general.

La discusión interna del peronismo bonaerense sumó en los últimos días un nuevo capítulo tras la difusión de chats entre dirigentes, pero detrás de esa tensión comenzó a tomar forma un debate de mayor alcance: la redefinición de las reglas electorales en la provincia de Buenos Aires.

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En ese marco, sectores del kirchnerismo impulsan una negociación con el gobernador Axel Kicillof para avanzar en una reforma integral que ordene el esquema electoral de cara a 2027. La iniciativa cobra fuerza luego de que el Gobierno nacional de Javier Milei enviara al Congreso un proyecto que propone, entre otros puntos, eliminar las PASO a nivel nacional.



Dentro del espacio que responde a Cristina Fernández de Kirchner consideran que la provincia no debería adaptar sus reglas de manera fragmentada ni sobre la marcha, sino discutir un rediseño más amplio en un contexto de previsibilidad institucional y fuera del calendario electoral.

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La propuesta en análisis incluye tres ejes centrales. El primero es la posibilidad de revisar la limitación a las reelecciones de intendentes, vigente desde la gestión de María Eugenia Vidal. En el kirchnerismo plantean que un jefe comunal con respaldo en las urnas debería poder volver a competir, aunque advierten que el tema debe abordarse dentro de una reforma más amplia.



El segundo punto gira en torno a las PASO. A diferencia de la postura del Gobierno nacional, en el peronismo bonaerense predomina una defensa pragmática de las primarias como herramienta para ordenar internas en un espacio con múltiples liderazgos territoriales, que incluye intendentes, organizaciones como La Cámpora, sectores sindicales y el propio armado del gobernador.

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El tercer eje está vinculado al calendario electoral y la posibilidad de unificar comicios en la provincia, con el objetivo de evitar desdoblamientos y dar mayor previsibilidad al proceso.

Como elemento novedoso, y que incluso generó sorpresa dentro del sistema político, aparece la apertura a implementar la Boleta Única de Papel en la elección general provincial, una herramienta que hasta ahora no contaba con consenso dentro del kirchnerismo.



Si bien reconocen que avanzar rápidamente en una ley integral resulta complejo, en el espacio apuntan a alcanzar al menos acuerdos políticos previos en los próximos meses que permitan ordenar la discusión y evitar que los cambios queden condicionados por la coyuntura electoral.