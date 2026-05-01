El conflicto comenzó el 23 de abril, cuando el Gobierno bloqueó el acceso de todos los periodistas acreditados a la sede del Poder Ejecutivo. La medida incluyó la eliminación de sus datos biométricos del sistema de ingreso, impidiéndoles trabajar en su lugar habitual.

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Desde la Casa Rosada justificaron la decisión como una acción “preventiva” ante un presunto caso de “espionaje ilegal”, vinculado a la difusión de imágenes tomadas dentro del edificio con anteojos inteligentes.

Organizaciones periodísticas, sectores de la oposición e incluso actores institucionales advirtieron que se trataba de un hecho grave para la libertad de prensa, al restringir el acceso a la información pública y limitar el control democrático.

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El episodio fue leído por distintos analistas como parte de una escalada en la confrontación del oficialismo con los medios, en un contexto ya marcado por discursos hostiles y tensiones recurrentes.

La clausura de la sala de periodistas (un espacio que funcionó incluso en contextos históricos críticos) se convirtió rápidamente en un símbolo del endurecimiento del vínculo entre el Gobierno y la prensa.

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Durante los días posteriores, el reclamo de los trabajadores de prensa se mantuvo activo, mientras se sumaban presentaciones judiciales y cuestionamientos públicos.

En este escenario, el Gobierno decidió retroceder. Según se confirmó oficialmente en las ultimas horas, la sala de prensa será reabierta y Manuel Adorni retomará las conferencias desde la Casa Rosada, el próximo 4 de mayo.

La medida también implica el restablecimiento del acceso de los periodistas acreditados, luego de más de una semana de restricciones que habían dejado al Ejecutivo sin contacto directo con la prensa en su ámbito habitual.