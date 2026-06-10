El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron hoy un acuerdo salarial y presupuestario que busca aliviar el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas, aunque las casas de estudio confirmaron que mantendrán la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ads

El entendimiento contempla una recomposición salarial total del 24,33% en dos tramos: un incremento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre. Según lo acordado, la suba incluye componentes correspondientes a 2024 y 2025, además de una compensación por la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También se prevé la convocatoria a una instancia paritaria con los gremios docentes y no docentes.

El acuerdo incorpora, además, un compromiso del Ejecutivo para evitar que los salarios universitarios continúen perdiendo frente a la inflación durante el año en curso. En paralelo, se dispuso un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y un refuerzo presupuestario de $50.000 millones destinado a hospitales universitarios.

Puede interesarte

Pese al avance en materia económica, los rectores ratificaron que no retirarán la demanda judicial vinculada a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya resolución permanece en manos de la Corte Suprema. La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque actualmente se encuentra suspendida por un recurso del Poder Ejecutivo.

Desde el Gobierno sostienen que la norma sancionada por el Congreso es “ilegal” por no contemplar una fuente de financiamiento específica, mientras que desde el sistema universitario consideran que su implementación resulta clave para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

Ads

El conflicto también incluye reclamos específicos de docentes de colegios preuniversitarios, afectados por la pérdida del Fondo de Incentivo Docente (FONID), en un contexto donde los gremios exigen una negociación paritaria formal.

Puede interesarte

En este escenario, el sistema universitario continúa en estado de alerta, con medidas de visibilización y reclamo que incluyen clases públicas y protestas frente al Palacio de Justicia, a la espera de una definición judicial sobre el futuro del financiamiento.

Con información de Infobae

Ads