El costo de la construcción registró en julio de 2026 un incremento del 1,5% a nivel nacional, según el informe difundido por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), acumulando una suba del 17% en los primeros siete meses del año, con una dinámica dispar entre sus principales componentes.

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De acuerdo con el relevamiento, el rubro de mano de obra fue el principal impulsor de la variación mensual, al exhibir un aumento del 2,3% en julio y acumular un crecimiento del 24,8% en lo que va de 2026. Este comportamiento continúa marcando una tendencia por encima del resto de los componentes del índice.

En contraste, los materiales de construcción registraron un incremento más moderado del 1% en el mes, con un alza acumulada del 13,2% desde enero. Desde la entidad señalaron que esta divergencia entre costos laborales e insumos impacta directamente en la estructura de los presupuestos de obra y en la planificación del sector.

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