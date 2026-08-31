Con recursos propios, se abrió el llamado a licitación para completar la red cloacal destinada a las zonas comercial y operativa del puerto, una obra que permanece inconclusa desde hace casi tres años.

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La etapa pendiente representa cerca del 30% del proyecto original denominado “Red Cloacal Espigones 1 y 2 de Puerto Mar del Plata – Plan Argentina Hace”. El presupuesto previsto para completar los trabajos supera los $355 millones.

“Frente a un gobierno nacional que se desentendió de la obra pública y dejó aquí un proyecto a medio terminar, vamos a hacernos cargo de completar lo que falta de esta infraestructura”, afirmó Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

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El pliego de bases y condiciones fue aprobado por el Directorio del ente luego de una revisión integral del proyecto realizada junto a Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), organismo que ejecutó el primer tramo. Según el relevamiento, la red alcanzó un avance del 72% antes de quedar paralizada.

Los trabajos se interrumpieron hacia fines de 2023 y, de acuerdo con la información oficial, OSSE no tenía precisiones sobre una eventual reanudación. A comienzos de 2025 se rescindió el contrato correspondiente a aquella ejecución.

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Ante ese escenario, el Consorcio resolvió asumir la finalización de los tramos restantes y la puesta en funcionamiento de las colectoras cloacales de las zonas Comercial y Operativa. La intervención también contempla extender la red del Espigón Nº 2 hasta el edificio de control de acceso a la terminal portuaria.

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