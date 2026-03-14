ROOSTER (serie) creada por Bill Lawrence y Matt Tarses, con Steve Carell, Charly Clive y Phil Dunster. En HBO Max.

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-El universo de Lawrence (Ted Lasso, Terapia sin filtro) se expande con esta nueva comedia protagonizada por Carell, en la que un escritor concurre a una universidad para dar una charla, pero sobre todo para entrar en contacto con su hija, atravesada por un depresión post-divorcio. Como es habitual, Lawrence hace todo sencillo: trabaja los vínculos humanos de todo tipo y escala, sin caer en paternalismos ni sensiblerías, siempre con una sabiduría que tampoco es un rebusque intelectual sino más bien ese conocimiento del estado de las cosas. Si bien solo se emitió un episodio, ya podemos encontrar en esta comedia que se burla de los lugares comunes de la vida académica los rasgos habituales del autor: un reparto coral con personajes de reparto que se van imponiendo progresivamente, diálogos filosos y una sensibilidad que funciona como frontera entre el drama y la comedia más alocada. Rooster promete.

EL GUARDIÁN: ULTIMO REFUGIO (película) dirigida por Ric Roman Waugh, con Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie. En cines.

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-Si bien no estamos hablando de un virtuoso, este Ric Roman Waugh es un artesano competente que le da al cine de acción en el viejo estilo todavía un aire para ocupar espacio en las pantallas del mundo. Y se vale del querido Statham para construirle otro vehículo para su lucimiento. Aquí el británico interpreta a un ex marine que vive recluido en un faro perdido de Escocia, hasta que la llegada de una joven y un descuido lo hacen visible para las autoridades que lo buscan. Es decir, la misma película de Statham de siempre, pero aquí con el valor que le aporta su director, que no se precipita hacia la acción rampante y, por el contrario, construye un relato más otoñal, donde la acción bien narrada le gana a la espectacularidad. Incluso, con alguna buena idea narrativa que deja un elemento de la trama en el terreno de las suposiciones antes que en el de los clichés confirmados.

DTF ST. LOUIS (miniseries) creada por Steve Conrad, con Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini. En HBO Max.

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-La presencia de Bateman se ha vuelto un seguro de confianza en materia de series y miniseries. Vuelve a funcionar aquí en esta nueva producción emitida por HBO Max, en la que interpreta a un meteorólogo de la tele que termina involucrado en un triángulo amoroso que termina mal. Junto a Bateman, aparece Harbour, gran actor que se hizo popular gracias a Stranger things pero que tiene una trayectoria gigante que lo respalda. Harbour interpreta aquí al mejor amigo y compañero de trabajo de Bateman, quien comienza a tener curiosidad por una app de citas que le recomendó su amigo. Ambos casados y ambos con ganas de indagar por los caminos de la infidelidad como respuesta a una vida personal insatisfactoria. Eso, con todo de comedia sardónica, es la premisa de la miniserie, que vuelca hacia el policial cuando alguien aparece muerto y empieza una investigación que, como tiene que ser en estos relatos ambientados en pequeñas ciudades, revelará más cosas de las que aparecen en superficie. Muy interesante.

EL TESTIMONIO DE ANN LEE (película) dirigida por Mona Fastvold, con Amanda Seyfried, Thomasin McKenzie, Lewis Pullman. En cines.

-Película curiosa, con desniveles, con momentos fascinantes y otros de esos más irritantes. De todos modos, la de Fastvold es una película fuera de norma. Primero, porque cuenta la historia de una de las líderes fundadoras de un movimiento religioso denominado Shaker en la Inglaterra de fines del Siglo XVIII y lo hace despojándose de cualquier juicio de valor y sin distancia irónica. No deja de ser valiente, cuando el material daba para cierto cinismo. Pero, además, porque apela a momentos musicales, a una puesta en escena desbordada donde el movimiento propio de los feligreses de ese culto utópico se reproduce en secuencias de baile que fusionan lo erótico con lo religioso. Pero como decíamos, tiene algunos pasajes irritantes, de esos que gustan shockear al espectador, que se los podemos adjudicar al coguionista Brady Corbet, el manipulador director de El brutalista. Sin embargo, se impone más la fascinación, en parte por la potente interpretación de Seyfried, quien ya había colaborado con la directora en miniseries como Long bright river y The crowded room.

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LA CAZA (serie) con Benoît Magimel, Mélanie Laurent, Damien Bonnard. En AppleTV.

-Un grupo de amigos salen de caza y todos sabemos lo que suele pasar en contextos como esos: nada bueno. Y así ocurre en esta serie francesa, donde los muchachos son atacados a balazos y ellos responden, asesinando a uno. A partir de ahí comienza un thriller psicológico centrado en las dudas de si fue un accidente o si fue un ataque premeditado. La transposición de tópicos recurrentes del policial norteamericano a los bosques franceses le da su toque a esta serie donde lo que termina importando más que lo policial son los vínculos de los personajes y sus historias de familia. Un misterio bien urdido.