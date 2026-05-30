La Escuela Municipal de Danzas “Norma Fontenla” dará inicio a su temporada 2026 con una función que se realizará el próximo lunes 8 de junio a las 20.30 en el Teatro Municipal Colón de Mar del Plata. El espectáculo marcará el comienzo de un nuevo ciclo artístico para uno de los cuerpos estables más representativos de la institución y reunirá a 30 bailarines sobre el escenario.

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La propuesta incluirá un repertorio integrado por cinco obras de distintos estilos y lenguajes. El programa estará compuesto por Alas para volar, de las profesoras Andrea Oyanto y Denis Castiglia, una creación de lenguaje neoclásico; la reposición de La Vivandiere, obra de repertorio clásico a cargo de la profesora Laura Beverino; y las piezas contemporáneas Si no estás aquí, Hacia la aurora y Parálisis, creadas por las docentes Roxana Doglio, Fernanda Mascaró y Cecilia Ginestet, respectivamente.

La actividad, declarada de interés turístico y cultural, nació en 1990 con el objetivo de brindar un espacio para que estudiantes regulares y egresados puedan desarrollar su actividad artística y creativa, trabajar de manera preprofesional y obtener el reconocimiento de la comunidad marplatense. A lo largo de más de tres décadas, el Ballet de Cámara se consolidó como un espacio fundamental para mostrar el trabajo que se realiza en la institución y acompañar el crecimiento técnico y artístico de quienes lo integran.

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La Escuela Municipal de Danzas “Norma Fontenla” cuenta con 57 años de trayectoria dedicados a la formación de bailarinas y bailarines intérpretes, docentes e investigadores de las artes del movimiento. Su labor la ha convertido en una institución de referencia dentro de la escena cultural marplatense y en un espacio clave para el desarrollo de la danza en la ciudad.

Su oferta académica incluye las Formaciones Básicas que habilitan el ingreso a las carreras de grado, entre ellas las Tecnicaturas Intérprete Bailarín/a en Danza Clásica y Danza Contemporánea, además de los Profesorados de Danza con orientación en ambas disciplinas. La institución también destaca por contar con un equipo docente especializado, comprometido con la capacitación permanente, el trabajo en equipo y la mejora continua de la formación artística.

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Las entradas para la función inaugural ya se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665. El valor general es de 10.000 pesos, mientras que estudiantes y jubilados podrán acceder a un precio promocional de 7.500 pesos.

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