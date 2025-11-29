Tras su éxito en Capital Federal y Rosario, donde fue visitada por más de 90.000 personas, la experiencia inmersiva Puertas a mundos desembarca en Mar del Plata para la temporada de verano. La muestra se instalará desde el 18 de diciembre en el Astillero Contessi.

Ideada y dirigida por Luciana Grosman, la propuesta invita a recorrer diez universos distintos en una hora, diseñados para despertar la imaginación, el juego y la reflexión, sin distinción de edad. Desde hamacarse entre nubes hasta caminar por el espacio exterior, o sumergirse en una habitación completamente forrada de peluche, cada ambiente busca redescubrir el asombro.

“Cuando los adultos se animan a jugar, pasan cosas maravillosas”, señaló Grosman: “En épocas de hiperconexión tecnológica, Puertas a mundos propone una experiencia completamente analógica para conectar desde otro lugar, con nosotros mismos y con quienes nos acompañan”.

Sobre el lugar elegido para la muestra, el Astillero Contessi en el Puerto de Mar del Plata, se trata de un espacio emblemático de la ciudad que por primera vez se convierte en escenario de una propuesta cultural de esta magnitud.

