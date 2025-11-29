El Astillero Contessi albergará la experiencia inmersiva “Puertas a mundos”
Ideada y dirigida por Luciana Grosman, invita a recorrer diez universos distintos en una hora. Se instalará desde el próximo 18 de diciembre.
Ideada y dirigida por Luciana Grosman, invita a recorrer diez universos distintos en una hora. Se instalará desde el próximo 18 de diciembre.
La propuesta de teatro sensorial se presenta todos los miércoles. Invita al público a un recorrido introspectivo a través de los sentidos y los cuatro elementos.