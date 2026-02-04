Luego de su última función con entradas agotadas, Experiencia Kaia regresa hoy a las 22:00 a la Villa Victoria (Matheu 1851), con funciones programadas todos los miércoles en el mismo horario.

Experiencia Kaia propone un viaje introspectivo a través de los sentidos en búsqueda del bienestar del ser desde los cuatro elementos, que conduce al descubrimiento de la propia esencia mediante el denominado “silencio visual”, generando estados de percepción aumentada.

La obra forma parte de la propuesta de Teatro Sensorial a Oscuras, una puesta en escena en la que se escucha, se siente, se huele, se imagina y se emociona. Un grupo de actores se desplaza en la oscuridad para que el espectador potencie su imaginación y creatividad a partir de la experiencia sensorial.

En un contexto atravesado por la sobreestimulación visual, la propuesta invita al público a sumergirse en sí mismo y a transitar un recorrido desde la imaginación y la creatividad, promoviendo una conexión profunda con las propias sensaciones y emociones.

