Tras más de 25 años de negociaciones, el tratado empieza a aplicarse de forma transitoria mientras continúa el proceso de ratificación definitiva en Europa.

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El acuerdo crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un peso cercano al 30% del PBI global y alrededor del 35% del comercio internacional.

Para Argentina, implica un acceso preferencial al mercado europeo, con la eliminación de aranceles para la gran mayoría de las exportaciones. Según estimaciones oficiales, el esquema alcanza al 99% de los envíos agrícolas del Mercosur, lo que mejora la competitividad frente a otros países que ya cuentan con acuerdos similares con la Unión Europea.

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Además, el entendimiento establece un marco normativo común que brinda previsibilidad a las empresas, favorece la inversión y reduce barreras no arancelarias.

Entre los principales rubros que podrían verse favorecidos se destacan los productos agroindustriales. El acuerdo incluye cuotas específicas para bienes como carne bovina, aviar y porcina, además de productos como miel, arroz, azúcar, maíz, lácteos y etanol.

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En este contexto, se espera que las exportaciones argentinas ganen volumen y diversificación, especialmente en alimentos, donde el país tiene ventajas comparativas. A su vez, el acceso a insumos y tecnología europea con menores aranceles podría impulsar la modernización productiva local.

Sin embargo, los efectos del acuerdo no serán inmediatos ni homogéneos. La reducción de aranceles se implementará de forma progresiva, con plazos que en algunos casos se extienden hasta 15 años. Esto implica que los cambios en el comercio, la logística y las inversiones se darán de manera paulatina, obligando a las empresas a adaptar sus estrategias en función del nuevo escenario competitivo.

Al mismo tiempo, algunos sectores industriales y productivos locales podrían enfrentar mayores niveles de competencia frente a productos europeos, lo que plantea la necesidad de políticas de reconversión y mejoras en la productividad.

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El acuerdo también genera debate tanto en Europa como en América del Sur. En el viejo continente, sectores agrícolas expresaron preocupación por la competencia de productos sudamericanos y por posibles diferencias en estándares sanitarios y ambientales. En paralelo, existen cuestionamientos sobre el impacto fiscal y la posible pérdida de protección para determinadas industrias en los países del Mercosur.

Además, la aplicación provisional (sin ratificación completa del Parlamento Europeo) mantiene abierto un frente de incertidumbre jurídica que podría influir en su continuidad.

Más allá de las controversias, el acuerdo UE–Mercosur es visto como una apuesta estratégica en un escenario internacional marcado por tensiones comerciales y reconfiguración de alianzas.

Para la Argentina, representa una oportunidad de profundizar su inserción internacional, atraer inversiones y ampliar mercados, aunque también exige fortalecer la competitividad interna para aprovechar sus beneficios.