El fallecimiento de Martín Berrondo generó horas de pesar tras conocerse la noticia, reconocido por su extensa trayectoria en el área comercial y por el vínculo que supo construir con colegas, clientes y amigos a lo largo de los años.

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Berrondo desarrolló gran parte de su carrera ligado al trabajo comercial en distintos medios, donde se destacó por su profesionalismo, responsabilidad y permanente compromiso con cada proyecto del que formó parte. Su experiencia y conocimiento lo convirtieron en una figura muy respetada dentro del ambiente.

Además de su perfil laboral, quienes compartieron tareas con él lo recuerdan especialmente por su trato cordial, su predisposición y la cercanía que mantenía tanto en lo profesional como en lo personal.

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La noticia generó numerosas muestras de afecto y mensajes de despedida de parte de compañeros y allegados, que expresaron su dolor ante una pérdida que deja una profunda huella en el ámbito de los medios y la comunicación de Mar del Plata.

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