Dolor por el fallecimiento de Martín Berrondo, histórico trabajador del ámbito comercial de medios
Reconocido por su extensa trayectoria en el área comercial y por el vínculo que supo construir con colegas, clientes y amigos a lo largo de los años.
El fallecimiento de Martín Berrondo generó horas de pesar tras conocerse la noticia, reconocido por su extensa trayectoria en el área comercial y por el vínculo que supo construir con colegas, clientes y amigos a lo largo de los años.
Berrondo desarrolló gran parte de su carrera ligado al trabajo comercial en distintos medios, donde se destacó por su profesionalismo, responsabilidad y permanente compromiso con cada proyecto del que formó parte. Su experiencia y conocimiento lo convirtieron en una figura muy respetada dentro del ambiente.
Además de su perfil laboral, quienes compartieron tareas con él lo recuerdan especialmente por su trato cordial, su predisposición y la cercanía que mantenía tanto en lo profesional como en lo personal.
La noticia generó numerosas muestras de afecto y mensajes de despedida de parte de compañeros y allegados, que expresaron su dolor ante una pérdida que deja una profunda huella en el ámbito de los medios y la comunicación de Mar del Plata.
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