Un hombre de 34 años fue aprehendido durante la noche del miércoles luego de ingresar sin autorización a la vivienda de su madre, ubicada en la zona de Rafael del Riego al 1200, en un episodio que derivó en una causa por violación de domicilio.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una situación conflictiva en una vivienda particular. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a una mujer que mantenía retenido al sujeto dentro de la propiedad, logrando controlar la situación hasta el arribo de la Policía.

Según se pudo establecer, el hombre se presentó en el domicilio exigiendo dinero y, ante la negativa de la propietaria, decidió ingresar por la fuerza. Para ello escaló las rejas del frente de la vivienda, accedió al techo y descendió hacia la parte posterior del inmueble.

De acuerdo con las actuaciones policiales, el acusado también habría ocasionado daños en una persiana y retirado una ventana con el objetivo de acceder al interior de la casa.

La mujer logró impedir que concretara su accionar y dio aviso a las autoridades, que intervinieron rápidamente en el lugar.

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Tras identificar al involucrado y realizar las actuaciones correspondientes, se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia. El fiscal de turno, Dr. Facundo De la Canale, dispuso la aprehensión del hombre por el delito de violación de domicilio, además de ordenar las diligencias de rigor y su posterior traslado a sede judicial.

El imputado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del caso.

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