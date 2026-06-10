Un hombre de 27 años fue aprehendido acusado de participar en un intento de robo contra una pareja de adultos mayores en el barrio 9 de Julio. La detención se produjo luego de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y el seguimiento de un vehículo presuntamente utilizado durante el hecho.

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El episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Ituzaingó al 6500, donde residen una mujer de 86 años y su esposo de 87. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, tres individuos ingresaron al inmueble tras escalar hasta el primer piso y sorprendieron a las víctimas dentro de la propiedad.

Según la denuncia, los delincuentes lograron apoderarse de aproximadamente 300 mil pesos en efectivo y un teléfono celular antes de escapar. La rápida intervención policial se inició a partir de un llamado al 911 que permitió ubicar un automóvil sospechoso en las inmediaciones de Ituzaingó al 6400.

A través de registros fílmicos aportados por vecinos y distintas tareas investigativas, personal de la Comisaría Sexta logró vincular el vehículo con el hecho y procedió a interceptarlo. En su interior se encontraba un hombre de 27 años, quien fue aprehendido por disposición de la Fiscalía de Flagrancia.

Durante una requisa de urgencia realizada sobre el Volkswagen Gol Trend secuestrado, los efectivos encontraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ilícito, además de diversos elementos considerados de interés para la causa.

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Entre los objetos incautados figuran camperas, una gorra, guantes, un cuello tipo pasamontañas, una mochila, herramientas de mano como barretas, pinzas y destornilladores, una linterna frontal, llaves combinadas, una picana eléctrica y otros elementos que serán sometidos a pericias.

La causa fue caratulada como **"robo agravado por escalamiento en grado de tentativa"**. Mientras el imputado permanece a disposición de la Justicia, los investigadores continúan trabajando para identificar y localizar a los otros dos sospechosos que habrían participado del hecho.

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